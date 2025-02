Le Barça a un plan XXL pour 2027

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Maintenant que le Paris Saint-Germain s’est définitivement débarrassé de Xavi Simons, le FC Barcelone, son premier club formateur, espère secrètement le recruter à l’issue de son contrat au RB Leipzig.

Le FC Barcelone traverse une période particulièrement délicate de son histoire. Celle où ses problèmes économiques sont tels que le club catalan ne peut même pas recruter de joueurs sans passer par des circuits alambiqués. Pour preuve, Dani Olmo et Pau Victor sont les premières victimes des déboires des Blaugrana et ne sont autorisés à jouer en Liga qu’à titre conservatoire. En ce sens, le club catalan ne peut se permettre que des recrutements libres, si des fois il parvient à trouver comment intégrer un joueur pisté dans sa masse salariale. Tourné vers l’avenir, le Barça réfléchit déjà à des cibles prioritaires. Pour 2027, la direction barcelonaise veut s’offrir Xavi Simons, alors qu’il arrivera en fin de contrat au RB Leipzig.

Xavi Simons vers le Barça, la boucle est bouclée

Le PSG relève le défi du Barça https://t.co/L0vQkaqHOa — Foot01.com (@Foot01_com) January 31, 2025

Et si Xavi Simons bouclait la boucle et faisait son grand retour au FC Barcelone ? En 2019, le jeune joueur de la Masia refuse de prolonger son contrat et s’engage avec le Paris Saint-Germain, dont l’offre est beaucoup plus lucrative. Son départ a apparemment laissé des traces puisque le club catalan aurait bien l’intention de le récupérer d’une manière ou d’une autre. Selon les informations du média Madrid-Barcelona, Deco a planifié le retour de Xavi Simons pour l’été 2027. A ce moment-là, il sera en fin de contrat avec le RB Leipzig – sauf s’il ne prolonge entre temps – et libre de s’engager avec son premier club formateur.

Le directeur sportif du Barça voit en Xavi Simons l’opportunité de faire perpétuer l’ADN Barça, notamment dans l’entrejeu. Cette vision est toutefois à la limite de l’utopie. Pour rappel, l’international néerlandais vient de quitter le Paris Saint-Germain définitivement contre un chèque de 80 millions d’euros, bonus compris. Leipzig perdrait gros s’il partait libre.