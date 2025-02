PSG ou Monaco, le Barça veut sa revanche

Dans : Ligue des Champions.

Par Eric Bethsy

Directement qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le FC Barcelone a de grandes chances d’affronter un club français. Parmi ses potentiels adversaires se trouvent le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco, deux équipes qui ont battu les Blaugrana ces derniers mois.

Distancé par le Real Madrid en Liga, le FC Barcelone s’est mieux comporté sur la scène européenne. Les hommes d’Hansi Flick ont fini la saison régulière de la Ligue des Champions à la deuxième place derrière les Reds de Liverpool. Cette place confortable dans le top 8 leur donne directement accès aux huitièmes de finale. Pour le moment, le Barça ignore l’identité de son futur adversaire. Mais le tirage au sort vendredi lui a donné quelques indications. Quatre formations peuvent croiser la route des Blaugrana.

The road to Munich mapped out 🏆#UCLdraw pic.twitter.com/BbVxl80dhD — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 31, 2025

En plus de Benfica, trois représentants de Ligue 1 en font partie, à savoir le Paris Saint-Germain, le Stade Brestois et l’AS Monaco. Les résultats des barrages ainsi qu’un prochain tirage au sort détermineront plus précisément le chemin à parcourir pour le Barça. Mais en attendant, le vice-champion d’Espagne peut envisager une revanche contre deux potentiels adversaires comme le souligne la presse espagnole ce week-end. En début de saison, sans parler du match amical perdu face à l’AS Monaco (0-3) à Montjuïc en août, le Barça s’était incliné en Principauté (2-1) dès la première journée de la Ligue des Champions.

Des exclusions mal digérées

Le carton rouge donné à Eric Garcia dès la 10e minute avait plombé les Barcelonais. Un scénario qui rappelle forcément le quart de finale retour perdu contre le Paris Saint-Germain (1-4) la saison dernière, lorsque le défenseur central Ronald Araujo avait été exclu après une faute sur l’ailier parisien Bradley Barcola. Les joueurs du Barça n’ont sûrement pas oublié ces épisodes et tiendront à effacer ces mauvais souvenirs en cas de nouvelle confrontation contre leurs bourreaux français.