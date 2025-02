La Juventus fait les gros yeux au PSG

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

L’été prochain sera un tournant majeur pour le secteur offensif de la Juventus. Le club italien compte vendre Dušan Vlahović et ne sait pas encore s'il pourra conserver Randal Kolo Muani. Le cas contraire, les Turinois rêvent de Victor Osimhen.

Poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain lors du dernier mercato hivernal, Randal Kolo Muani a filé à la Juventus pour tenter d’obtenir rapidement du temps de jeu et de retrouver des sensations. L’ancien de l’Eintracht Francfort n’a pas chômé et a déjà inscrit 5 buts en 3 matchs de Serie A depuis son arrivée au club de la Vieille Dame. Logiquement, les dirigeants turinois et Thiago Motta se réjouissent de son adaptation aussi rapide. Tous les décideurs de la Juventus espèrent pouvoir conserver Randal Kolo Muani à l’issue de son prêt. Si ce n’est pas possible, un grand chantier va devoir être réalisé, lequel pourrait être conclu par l’arrivée rêvée de Victor Osimhen.

La Juventus n'a pas que Kolo Muani dans le viseur

Randal Kolo Muani fait le bonheur des supporters de la Juventus. L’attaquant prêté par le PSG se paye même le luxe de laisser Dušan Vlahović sur le banc. Le Serbe, qui dispose du plus gros salaire du championnat italien, est invité à partir et une porte de sortie lui sera cherchée à l’issue de la saison. La direction ne trouve plus son compte avec l’ancien de la Fiorentina et privilégie un prolongement du prêt de RKM pour une saison supplémentaire. Toutefois, il faut encore que le Paris Saint-Germain accepte. Le cas contraire, les décideurs turinois ont coché le nom d’un autre attaquant de pointe, selon la Gazzetta dello Sport : Victor Osimhen. La star nigériane connait bien la Serie A et réalise une saison XXL sous les couleurs de Galatasaray.

Sous contrat avec le Napoli jusqu’en juin 2026, il sera probablement vendu à son retour de prêt. Mais avec une valeur marchande de 75 millions d’euros selon Transfermarkt, celui qui a inscrit 17 buts et délivré 5 passes décisives en 23 matchs cette saison risque assez onéreux pour la Juventus. Cela représente tout de même un petit moyen de pression pour obliger le PSG à reconsidérer l'offre de la Juventus pour un nouveau prêt de Kolo Muani.