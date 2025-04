TV ‍: La Ligue 1 ne fera pas ce cadeau à DAZN

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Loin d’être convaincus par DAZN, les présidents de Ligue 1 n’ont aucunement l’intention de négocier avec la plateforme anglaise pour une baisse des droits TV d’ici à la fin de la saison.

L’été dernier, la Ligue 1 a vendu la majorité de ses droits TV à un nouvel entrant, à savoir DAZN. A l’époque, le choix était mince puisque Canal+ n’a pas répondu à l’appel d’offres tandis qu’Amazon n’était pas intéressé par la diffusion d’autant de matchs. C’est donc la plateforme anglaise qui a raflé la mise pour environ 400 millions d’euros et la diffusion de huit matchs sur neuf par journée. Neuf mois plus tard, le bilan est clairement négatif. Le Netflix du sport ne compte pas plus de 500.000 abonnés, et la qualité du produit a dans un premier temps baissé, avant que les choses ne s'améliorent.

🚨Dans "l'After Foot", ce lundi sur RMC, le réalisateur du numéro de "Complément d'Enquête" sur le PSG, Fabien Touati, a partagé un long extrait de la dernière réunion houleuse du collège de Ligue 1, organisée le 14 février 2025. Ce point en visioconférence entre présidents de… pic.twitter.com/69ap5CCZWE — RMC Sport (@RMCsport) March 31, 2025

Les présidents de Ligue 1 partagent également cette position. Lors d’une réunion organisée le 14 février et dont RMC a diffusé quelques extraits sur les réseaux sociaux, Waldemar Kita ou encore Joseph Oughourlian critiquent de manière virulente le diffuseur du championnat de France. Jean-Pierre Rivère n’est pas tendre non plus et le président niçois explique notamment qu’il n’est pas envisageable une seconde d’accorder une ristourne à DAZN sur le montant total des droits TV alors que cette réunion s’est tenue au moment où la plateforme britannique refusait de payer son échéance du mois de février.

Olivier Létang atomise DAZN

« On doit se bagarrer dans un premier temps pour que DAZN paie cette échéance et l’échéance qui suit. Il est hors de question que l’on fasse des remises à DAZN » a notamment lancé Jean-Pierre Rivère, lequel fait partie des présidents influents en Ligue 1. L’extrait révèle par ailleurs que le président lillois Olivier Létang, assez discret de manière habituelle lors de ce type de réunion entre dirigeants est également sorti du bois pour critiquer le diffuseur principal de notre championnat. « La façon de procéder de DAZN est quand même très, très moyenne. Je suis d’accord que l’on ne peut pas garder un partenaire comme celui-là qui a un produit qui est catastrophique. Et donc il faut se préparer » a purement et simplement lancé le patron des Dogues. Autant dire que chez les dirigeants de clubs, DAZN fait à présent l’unanimité… contre lui. Difficile après avoir entendu ces extraits d’envisager une poursuite de la collaboration entre les deux parties au-delà de la saison en cours.