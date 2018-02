L1 : Hazard, Neymar et Messi concurrencent les dribbleurs de l'OL

Dans : Foot Europeen, Ligue 1, PSG, OL, Premier League.

Dans sa nouvelle lettre hebdomadaire, l'observatoire du football du CIES a répertorié les meilleurs dribbleurs d'Europe. Et le football français brille !

Mis à part les buts et les passes décisives, le football champagne se distingue aussi par les dribbles. Les amoureux du spectacle footballistique se régalent devant les enjambées des grands joueurs. Le Centre International d’Étude du Sport de Neuchâtel a donc profité de cette mode pour donner son classement des meilleurs dribbleurs des cinq grands championnats européens. Au sommet de cette liste, on retrouve Eden Hazard, qui dispose d'un index de 100 à Chelsea, où il réussit 6,4 dribbles par match, soit 75 % de ses tentatives. L'ancien attaquant du LOSC devance... Neymar, qui pour sa première saison au PSG a un index de 94 (7,3 dribbles réussis, 62 %). Leo Messi complète le podium avec un index de 70.

Derrière, le football français se montre à son avantage puisque les Lyonnais Tanguy Ndombélé (4e avec un index de 56, pour 3,7 dribbles et 74 % de réussite) et Nabil Fekir (9e avec un index de 49, pour 3,4 dribbles et 70 % de réussite) intègrent le Top 10. On peut aussi noter la présence du Niçois Saint-Maximin (11e, index de 47), de Paul Pogba (13e, index de 46), du Marseillais Thauvin (14e, index de 45), du Lyonnais Aouar (19e, index de 42) et du Parisien Draxler (19e, index de 42) dans les 20 premières places de ce classement, qui montre donc que la Ligue 1 regorge d'artistes du ballon rond.