L’indice UEFA va chuter, la Belgique en larmes

Par Eric Bethsy

Alors que la plupart des clubs européens n’ont même pas commencé leur saison, la Belgique enregistre déjà des résultats catastrophiques. L’élimination de Charleroi au deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence représente un énorme coup dur pour l’indice UEFA du pays.

Confortablement installée à la cinquième place, la France (65.177 points) n’a pas trop à s’inquiéter pour son indice UEFA. Son avance sur les Pays-Bas (58.450) et le Portugal (53.166) devrait lui permettre d’avancer plutôt sereinement dans les mois à venir. D’autant que les résultats de la saison 2020-2021 ne seront plus pris en compte, l’indice UEFA étant calculé sur les cinq derniers exercices. Une bonne nouvelle pour la France qui n’avait obtenu que le huitième total européen à cette époque.

Malgré leur égalisation, nos Zèbres s’inclinent finalement aux prolongations. Cap désormais sur le championnat. Rendez-vous ce dimanche à domicile pour la réception de Saint-Trond !#CHAHAM #NapoleonScore ⚫️⚪️ pic.twitter.com/D9jJG6XEbr — Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) July 31, 2025

En revanche, la Belgique (51.150), huitième derrière le Portugal, voit l’avenir avec beaucoup plus d’inquiétude. Ce jeudi, Anderlecht a été sorti par les Suédois d’Häcken (1-0 ; 2-1, 4-2 tab) au deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa. Mais surtout, Charleroi est tombé au même stade en Ligue Europa Conférence contre Hammarby (0-0, 2-1). Les coéquipiers de l’ancien Montpelliérain Isaac Mbenza sont éliminés de toutes compétitions européennes et la Belgique perd déjà un représentant dans la course à l’indice UEFA.

Ça commence mal pour la Belgique

C'est évidemment une très mauvaise affaire pour le foot belge sachant qu’aucun autre membre du top 10 européen n’a perdu une de ses équipes à ce stade de la saison. Certes, Anderlecht, futur adversaire des Moldaves du Sheriff Tiraspol au troisième tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence, a encore une chance de survie, sachant que les Mauves pourront peut-être rapporter davantage de points face à un des adversaires moins compétitifs. Il n’empêche qu’avec un club en moins, la Belgique ne pourra pas marquer autant de points que ses concurrents chaque semaine.