L’Europe en alerte, le Bayern vire Kimmich

Par Guillaume Conte

Coup de tonnerre dans le ciel du Bayern Munich, où Joshua Kimmich a été invité à quitter le club en fin de saison.

Taulier de la formation allemande, le défenseur polyvalent capable aussi de jouer au milieu de terrain, discutait depuis des mois avec Karl-Heinz Rhumenigge au sujet d’une prolongation. Courtisé par plusieurs clubs l’été dernier, dont le PSG, il s’estimait en position de force pour demander un copieux salaire et un nouveau contrat longue durée. Mais selon Bild, tout s’est arrêté ce jeudi avec la décision du Bayern Munich de stopper toutes les négociations. Cela n’avançait pas du côté de Joshua Kimmich, et le champion d’Allemagne a désormais l’intention d’économiser sur les salaires, lui qui gagne presque 20 millions d’euros par an.

Exclusive Breaking News: FC Bayern has withdrawn its offer for a new contract for Joshua Kimmich (30) @BILD_Sport @altobelli13 pic.twitter.com/6MmoC9SfYA — Christian Falk (@cfbayern) February 27, 2025

Les dirigeants bavarois ont donc coupé court à toutes les négociations et invitent Kimmich à se trouver un nouveau club cet été, quand il sera en fin de contrat et libre de partir pour zéro euro. Difficile d’y voir un coup de bluff de la part du Bayern, qui a décidé non seulement de ne pas faire de nouvelle offre, mais aussi de retirer celle qui était en cours avec un salaire inchangé. L’international allemand, qui espérait jouer sur tous les tableaux pour avoir la meilleure proposition cet été, est désormais fixé et va regarder ailleurs pour la saison prochaine, lui qui était suivi par le FC Barcelone et le PSG encore récemment. Même si Paris a depuis trouvé de quoi faire au milieu de terrain, avec des joueurs comme Vitinha, Warren Zaïre-Emery et Joao Neves, plus jeunes et très performants.