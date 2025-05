Kevin De Bruyne reste à Manchester City, le divorce annulé

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Depuis l'annonce de son départ de Manchester City à l'issue de la saison, Kevin De Bruyne ne cesse de faire l'objet de nombreuses rumeurs concernant l'identité de son futur club. Un dernier rapport venu d'Angleterre nous révèle pourtant qu'il envisage de rester chez les Skyblues.

Au début du mois d'avril dernier, Kevin De Bruyne faisait une annonce fracassante sur ses différents réseaux sociaux. Dans une vidéo adressée aux supporters des Skyblues et aux observateurs du monde entier, le légendaire milieu de terrain belge officialisait son départ de Manchester City. Une finalité découlant de sa situation contractuelle, son bail chez les Cityzens prenant fin le 30 juin prochain. Dans une interview accordée quelques jours plus tard, il confiait sa surprise de ne pas avoir reçu d'offre de prolongation de la part de sa direction alors qu'il se sent encore capable de jouer au très haut niveau. Sous-entendu, en Premier League. Forcément, les rumeurs l'envoyant un peu partout dans le monde se sont propagées. Sauf qu'un revirement total de situation pourrait bien avoir lieu.

Kevin De Bruyne, parti pour rester ?

Malgré toutes les spéculations autour d'un transfert en MLS, en Arabie saoudite, voire chez un rival de Premier League, Kevin De Bruyne pourrait bien surprendre tout le monde. Selon les informations de GiveMeSport, l'international belge a demandé à sa direction de revenir sur sa décision et d'entamer des négociations pour une prolongation de contrat. A 33 ans, il affirme se sentir capable de jouer au plus haut niveau du football européen et envisage sérieusement de rester à Manchester City s'il en a l'opportunité.

Sa demande fait suite à ses récentes performances, lesquelles n'ont pas cessé de rappeler quel type de joueur il était lorsqu'il était au top de sa forme. Buteur lors du dernier match face à Wolverhampton, il poursuit son retour au top amorcé en avril et contribue largement à la remontée fantastique des hommes de Pep Guardiola, lesquels peuvent espérer terminer à la deuxième place de Premier League. Un exploit après cette saison si compliquée.