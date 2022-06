Karim Benzema, un futur Ballon d'Or exemplaire

Dans : Foot Europeen.

Par Alexis Rose

Auteur d’une brillante saison avec le Real Madrid et l’équipe de France, Karim Benzema a bien mérité quelques semaines de vacances. Mais qui dit vacances ne dit pas repos pour l’attaquant français.

Karim Benzema est infatigable. À 34 ans, l’attaquant français n’a probablement jamais été aussi fort. Sur le devant de la scène depuis pratiquement 20 ans et ses débuts à l’OL en 2005, KB9 sort de la plus belle saison de sa carrière. Avec 44 buts marqués et 15 passes décisives données en 46 matchs, l'international français a affolé tous les compteurs. Si bien qu’avec la victoire du Real Madrid en Ligue des Champions, le Lyonnais de naissance fait figure de favori dans la course au Ballon d’Or, qui sera décerné avant la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Malgré sa grande saison, Benzema ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Pour rester au top, KB9 continue donc de bosser physiquement, même pendant ses vacances. Après une saison éreintante et avant un exercice qui le sera tout autant, le Gone aurait pu s’accorder quelques jours de repos complet. Mais ce mot n’existe pas dans le dictionnaire de Benzema. Car même s’il est parti à l’étranger après avoir bouclé sa saison en équipe de France, avec des performances mitigées en Ligue des Nations, Benzema n’a pas laissé le sport de côté.

« Karim est très concentré sur le football »

En effet, chaque jour, il poste une story de lui en train de faire du sport sur les réseaux sociaux. De quoi bluffer ses suiveurs les plus attentifs, et notamment les médias espagnols, qui sont toujours autant fascinés par le professionnalisme de KB9. « Karim Benzema effectue un entraînement intense dans les installations sportives de son lieu de vacances. Il veut continuer à se maintenir au plus haut niveau. Karim est très concentré sur le football et souhaite continuer à être le meilleur footballeur pendant plusieurs années », peut-on lire sur le site Defensa Central, qui sait que Benzema n’arrive pas à déconnecter complètement du football. C’est aussi grâce à cette passion du ballon rond qu’il arrive à repousser ses limites, qui ne sont toujours pas connues.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

Benzema dans la roue de Zidane en 2022 ?

Auteur d’une grande carrière, avec par exemple le statut de deuxième meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid ou avec cinq trophées de la Ligue des Champions à son palmarès, KB9 cherche à devenir une légende comme son idole Zinédine Zidane. Pour cela, la suite de cette année 2022 sera primordiale, vu qu’il pourrait devenir le premier Français à remporter le Ballon d’Or depuis… Zizou en 1998. Avant d’imiter son ancien entraîneur en soulevant la Coupe du Monde en décembre prochain ? Les suiveurs du football français ne demandent que ça.