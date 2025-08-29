José Mourinho viré par Fenerbahçe

Dans : Foot Europeen.

Par Claude Dautel

Battu mardi par Benfica, Fenerbahçe ne jouera pas la prochaine Ligue des champions. Résultat, le club turc a décidé de limoger José Mourinho.

C'est via un communiqué publié ce vendredi que Fenerbahçe a annoncé le licenciement immédiat du Special One, arrivé en juillet 2024 pour diriger le club stambouliote. « Nous nous séparons de José Mourinho, entraîneur de notre équipe professionnelle A depuis la saison 2024-2025. Nous le remercions pour son engagement et lui souhaitons beaucoup de succès dans sa carrière », ont sombrement indiqué les dirigeants de Fenerbahçe. Depuis 24 heures, les rumeurs circulaient sur une telle décision contre José Mourinho, mais c'est désormais officiel.