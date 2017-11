Jeux vidéo : Benzema écoeuré par son niveau dans FIFA 18

Dans : Foot Europeen, Liga.

Considéré comme l’un des meilleurs « numéro 9 » du monde, Karim Benzema a déjà suffisamment de soucis avec sa carrière professionnelle au Real Madrid et son éternelle absence en équipe de France sous les ordres de Didier Deschamps. Alors, quand il se retrouve avec un peu de temps libre, peut-être pendant les trêves internationales, l’attaquant français prend sa manette pour jouer à l’incontournable FIFA. Mais dans la dernière version du jeu de football sur console, l’ancien lyonnais n’hésite pas à confier qu’il est déçu du rendement de son personnage, irréprochable d’un point de vue statistique, mais catastrophique dans la jouabilité. Un défaut qu’il n’a pas hésité à mettre en avant dans un entretien aux Inrockuptibles.

« Quand je me sélectionne et que je réussis à marquer, là, je me dis que j'ai tué le game. Dans Fifa 2018, ils m'ont fait pourri, je n'ai pas compris. J'ai 86 dans le jeu, mais manette en main, j'ai l'impression d'être un 53 », a déploré le buteur du Real Madrid, qui ne se plaint au moins pas de ses notes, comme c’est le cas de plusieurs footballeurs quand ils constatent leurs stats à la sortie du jeu.