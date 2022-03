Zlatan Ibrahimovic, faudra le battre pour le virer

Dans : Serie A.

Par Mehdi Lunay

À 40 ans, Zlatan Ibrahimovic évolue toujours sur les pelouses européennes. Deux jours avant une possible qualification en coupe du monde avec la Suède, il a évoqué la question de la retraite avec l'égo qui le caractérise.

Il traverse les générations, les époques mais reste quasiment le même depuis plus de 20 ans. Zlatan Ibrahimovic est toujours présent au haut niveau même s'il a déjà passé les 40 printemps et que le 41e anniversaire l'attend en octobre prochain. À cet âge avancé pour un footballeur professionnel, le Suédois a la possibilité de disputer une troisième coupe du monde au Qatar, 16 ans après sa dernière apparition dans la compétition. Cela sera déterminé mardi soir après un match de barrage en Pologne avec sa sélection. Quel que soit le résultat de ce match, Zlatan Ibrahimovic n'a pas encore le mot retraite à l'esprit. Attaquant du Milan AC, il a joué 22 fois cette saison pour huit réalisations inscrites.

« Je jouerai jusqu'à ce que je vois quelqu'un de meilleur que moi »

Même s'il a connu quelques problèmes physiques ces deux dernières saisons avec les Rossoneri, Ibra se verrait bien poursuivre l'aventure en Lombardie et plus généralement dans le football. Dans une interview pour le site internet de l'UEFA, il a donné son état d'esprit sur cette fin qui approche avec un discours très « Zlatanien » dans le texte.

« L'avenir reste à écrire, je ne planifie pas, on verra ce qu'il se passe. Je ne veux pas regretter d'avoir arrêté le football pour dire ensuite que je pouvais continuer à jouer car je le regretterais toute ma vie. Je veux jouer le plus longtemps possible. La réalité est que je jouerai jusqu'à ce que je vois quelqu'un de meilleur que moi. Donc je continue à jouer », a t-il confié. En fin de contrat en juin prochain, il devra toutefois convaincre l'AC Milan de le conserver alors qu'Olivier Giroud, son concurrent en attaque, réalise une saison très solide.