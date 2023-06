Zlatan Ibrahimovic et l'AC Milan c'est fini

A 41 ans, et en fin de contrat, Zlatan Ibrahimovic va quitter l'AC Milan dimanche soir. En contact avec le club de Monza, l'attaquant suédois n'a pas encore décidé de son avenir.

Trois ans après être revenu à Milan, après un passage en MLS à Los Angeles, Zlatan Ibrahimovic sort d'une saison rendue compliquée par une grave blessure au genou l'an dernier. Et ce samedi, les médias italiens annoncent que le club lombard a décidé de ne pas proposer de prolongation de contrat au buteur suédois. Dimanche, lors du dernier match du championnat de Serie A 2022-2023 entre l'AC Milan et le Hellas Vérone, les Rossonerri rendront hommage à Zlatan Ibrahimovic. Selon Fabrizio Romano, et au moment où des contacts existent avec Monza, le club de Silvio Berlusconi, l'ancien joueur du PSG se donne quelques jours avant de décider de la suite de sa carrière.

