Zlatan Ibrahimovic, c'est l'avenir du Milan AC

Dans : Serie A.

Par Alexis Rose

Encore et toujours au top niveau à 40 ans, Zlatan Ibrahimovic pourrait bien poursuivre sa carrière sous le maillot du Milan AC.

Zlatan Ibrahimovic est infatigable. Alors que tout le monde pensait qu’il avait mis le clignotant en partant à Los Angeles en MLS en 2018, après de belles saisons au PSG puis à Manchester United, le géant suédois a finalement décidé de faire un dernier come-back en Europe. Débarqué au Milan AC, l’un de ses anciens clubs, en janvier 2020, l’attaquant de 40 ans a depuis répondu aux attentes des supporters milanais. Même s’il est souvent freiné par des blessures au genou ou au tendon d'achille depuis le début de cette saison, Zlatan est encore là. Auteur de huit buts et de deux passes décisives en 19 matchs toutes compétitions confondues, Ibra reste un élément clé de l’effectif de Stefano Pioli. Si bien que la direction des Rossoneri envisage de lui offrir une prolongation de contrat, sachant que son bail actuel prendra fin en juin prochain.

Zlatan Ibrahimovic veut prolonger jusqu'en 2023 avec l'AC Milan. 🔴⚫️



Son objectif : disputer la Coupe du monde 2022 au Qatar.



(@Gazzetta_it) pic.twitter.com/R4aSoE2s3c — Actu Foot (@ActuFoot_) January 31, 2022

Une tendance confirmée par Paolo Maldini. « Zlatan sait ce qu'il veut, il ne simule rien, il sait quel pourrait être l'accord possible avec Milan. S'il n'a pas envie de continuer, il sera le premier à le dire. Mais son idée est de continuer. Zlatan ne sera jamais un fardeau pour cette équipe, mais seulement une ressource. Il y a une discussion très ouverte avec Zlatan », a lancé le directeur de l'AC Milan au micro de DAZN. Rien d’étonnant quand on sait que la recette du Milan, avec un savant mélange de jeunes et de joueurs expérimentés comme Zlatan, fait mouche. La victoire dans le derby contre l’Inter samedi (2-1) l’attestant. En attendant d’en savoir plus son avenir, Zlatan va tenter de remporter un nouveau trophée majeur en cette deuxième partie de saison. Avec la Série A en ligne de mire sachant que l’ACM est troisième du classement à un point du leader interiste. Autant dire qu’Ibra va tout faire pour garnir encore un peu plus son armoire à trophées, avant de s'offrir un dernier baroud d'honneur ?