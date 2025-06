Verratti et Pescara, l'amour à 1,7 million

Dans : Serie A.

Par Nathan Hanini

Présent pour célébrer la montée en Serie B de son club formateur, Marco Verratti prend une place de plus en plus importante au sein de Pescara. Le joueur d’Al-Arabi SC, va racheter des parts au sein du club.

Les belles histoires existent toujours dans le football. Et Marco Verratti l’illustre parfaitement. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain était présent il y a deux jours pour fêter la montée de son club en Serie B. Après plusieurs saisons en enfer, Pescara dit adieu à la troisième division italienne au bout du suspense. Une séance de tirs au but en finale de play-off face à Ternana pour revenir dans l’antichambre du football italien. Les rumeurs du rachat d’une partie du club par Marco Verratti semblent donc se confirmer.

Verratti arrive avec 1,7 million

🇮🇹 Marco Verratti va racheter Pescara, son club formateur, au moment même où il retrouve la Serie B après des années de chaos. Un retour fort, sincère, chargé d’émotion : celui d’un enfant du pays qui revient non pour briller, mais pour reconstruire. Il était présent au stade… pic.twitter.com/ZE78f77zNM — Valentin Feuillette (@VFeuillette75) June 9, 2025

À l’issue de la rencontre, le président du club de Pescara est désormais prêt à collaborer avec Marco Verratti. « C’est une victoire pour toute l’équipe, pour les managers. Finalement, cette équipe ne méritait pas d’être en Serie C. Verratti dans le club ? Cela signifie avoir avec nous une personne qui aime cette entreprise, qui a beaucoup appris à Pescara et nous espérons qu’il pourra nous aider. Il est déjà au travail avec nous. Maintenant, nous profitons du repos et nous nous projetons sur la saison prochaine », explique Daniele Sebastiani dans des propos relayés par Foot Mercato. Le quotidien précise que l’ancien joueur du Paris Saint-Germain va racheter 50% des parts du club pour 1,7 million d’euros. L’objectif de Marco Verratti est de retrouver l’identité du club et de faire renaître le centre de formation. En proie à de grandes difficultés financières, le club de Pescara va peut-être retrouver un peu de stabilité grâce au vainqueur de l’Euro 2021.