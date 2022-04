Vente AC Milan : Paolo Maldini a déjà Bahreïn dans la poche !

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Tandis que les négociations entre les actuels propriétaires de l'AC Milan et un fonds d'investissement venu de Bahreïn s'intensifient, les rumeurs circulent sur le futur patron du club italien.

Le groupe américain Elliott ayant décidé de valider la candidature du groupe bahreïni Investcorp pour éventuellement lui vendre l’AC Milan, les deux entreprises sont entrées dans des discussions très précises, mais en Italie on estime que la cession du club lombard pour un prix tournant autour d’un milliard d’euros va se faire et probablement même avant la fin de l’actuelle saison. Certains médias affirment même que l’UEFA aurait été contacté afin que le nouvel arrivant dans le football européen se présente et soit rassuré sur le fait que les Rossoneri ne sont pas menacés par d’éventuelles sanctions suite à l’affaire de la Super League.

Bref, tout avance très vite, un accord pouvant être officialisé d'ici la fin du mois d'avril et la Gazzetta dello Sport se penche sur ce que pourra être le futur AC Milan version bahreïnie, du moins au niveau de son organigramme, mais une légende du club aurait déjà fait l’unanimité, au point même d’avoir la garantie d’avoir une place de numéro 1 dans le secteur sportif.

Maldini n'a aucune crainte, l'AC Milan compte sur lui

Le quotidien sportif italien explique Paolo Maldini, qui avait failli être viré de Milan en 2020 dans la foulée du limogeage de Zvonimir Boban, a d’ores et déjà été conforté dans ses fonctions de directeur technique du club italien, une fonction où il avait remplacé Leonardo en juin 2019. Arrivant en fin de contrat cet été, l’ancien défenseur légendaire de l’AC Milan, dont le fils porte le maillot rossoneri, aurait déjà un document signé par Investcorp, qui souhaite lui confier de tout ce qui est sportif et veut rapidement le verrouiller afin qu’il ne file pas dans un autre club. Pour présider le club, les responsables du fonds d’investissement n’ont pas encore tranché, mais la Gazzetta précise que Paolo Scaroni, le boss actuel de l’AC Milan pourrait rester à son poste, ou alors c’est Investcorp qui pourrait désigner un des représentants à la direction de l’actuel leader de la Serie A.