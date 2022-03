Vendre Rabiot, priorité numéro 1 de la Juventus

Dans : Serie A.

Avec trois victoires consécutives, la Juventus s'est rapprochée du podium de la Serie A. Au sein de l'effectif turinois, Adrien Rabiot agite les débats et les médias italiens sont persuadés que le milieu de terrain français va partir au prochain mercato.

Après un début de saison très compliqué, la Juventus va nettement mieux, et tandis que la Vieille Dame jouera cette semaine son avenir en Ligue des champions contre Villarreal (1-1 à l’aller), la formation de Massimiliano Allegri a même des ambitions en Championnat. Même si l’équipe turinoise est à sept points de l’AC Milan, désormais seul leader, Naples, dauphin des Rossoneri n’est qu’à quatre longueurs. Les planètes s’alignent pour la Juventus, même si tout n’est pas parfait. Et parmi les joueurs qui semblent avoir du mal à suivre le tempo actuel, il y a Adrien Rabiot. L’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain fait le boulot, mais les médias italiens lui reprochent de ne pas réellement s’impliquer plus que cela dans la vie du club. « Tout le monde s'améliore, tout le monde montre des signes de saut de qualité. Sauf lui. Adrien Rabiot n'a pas vraiment envie de savoir s'épanouir à la Juventus », lance Benedetta Panzeri, journaliste de CalcioMercato.

Rabiot, un des plus gros salaires de la Juventus

Justement, le média spécialisé italien révèle qu’Adrien Rabiot pourrait bien quitter la Juventus lors du prochain mercato, Andrea Agnelli n’étant plus convaincu de l’intérêt de le conserver, surtout compte tenu de son salaire. Libre en juin 2023, l’international français risque de ne pas se voir proposer d’offre de prolongation, mais plutôt un bon de sortie. « Un Rabiot comme celui-ci ne suffit plus à la Juve (...) Après trois ans, il n’a plus de circonstances atténuantes. Et le bilan de son expérience à Turin ne peut être jugé comme étant positif, c'est pourquoi les dirigeants commencent sérieusement à évoquer son avenir (...) Son salaire de 7 millions d'euros par an, égal à celui de Vlahovic et inférieur seulement à ceux de Dybala et De Ligt - est désormais hors des exigences de la Vieille Dame, qui a fait de la baisse des salaires l'une des pierres angulaires de sa stratégie », prévient le journaliste très pessimiste concernant l’avenir turinois d’Adrien Rabiot.