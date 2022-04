Serie A : Olivier Giroud c'est Superman en Italie

Dans : Serie A.

Par Hadrien Rivayrand

Olivier Giroud fait le bonheur de l'AC Milan depuis son arrivée en Lombardie. Encore décisif ce dimanche face à la Lazio, le champion du monde est impressionnant.

Olivier Giroud n'est jamais mort ! Alors que son temps de jeu fondait comme neige au soleil du côté de Chelsea, l'attaquant tricolore a décidé de rejoindre l'AC Milan l'été dernier. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Giroud force le respect de l'autre côté des Alpes. Auteur de 9 buts en 25 matchs de Serie A, l'ancien Gunner est une pièce importante des succès de l'AC Milan cette saison sur la scène nationale. Ce dimanche contre la Lazio, Giroud a une fois de plus sorti ses partenaires d'un scénario défavorable. Auteur du but de l'égalisation, il a relancé ses partenaires, qui parviendront à arracher la victoire dans le temps additionnel grâce à Sandro Tonali. Au classement, les Lombards sont provisoirement premiers en attendant le déplacement de l'Inter à Bologne. Dans la presse italienne, on veut en tout cas pointer du doigt les performances XXL d'Olivier Giroud.

La presse italienne n'en revient pas

15 G/A pour Olivier Giroud cette saison avec Milan ! pic.twitter.com/N5mxUZUXjP — AC Milan - FR (@AC_MilanFR) April 25, 2022

Si le succès de l'AC Milan ce dimanche à Rome est bien collectif, les médias italiens n'oublient pas de souligner l'importance de Giroud. La Gazzetta dello Sport, le Corriere dello Sport, Tuttosport et le Corriere della Sera lui ont donné la note de 7. Et tous soulignent la force mentale du champion du monde de 35 ans, qui s'est une nouvelle fois fait justice pour sauver son club. Du côté de TMW, on veut aussi noter le côté décisif des buts de Giroud, qui exploite à merveille les minutes que lui donnent Stefano Pioli : "C'est un avant-centre à l'ancienne. Français sur sa carte d'identité, mais Anglais dans son pedigree footballistique. Il marque peu, peut-être trop peu, mais quand il le fait comme ce soir, ce sont des buts importants". Récemment convoqué en équipe de France par Didier Deschamps après des mois d'absence, Olivier Giroud pourrait mettre encore quelques chances de son côté en cas de titre en Serie A. C'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter.