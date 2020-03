Série A : Naples revient à la raison et annule sa reprise

Dans : Serie A.

La division règne en Italie alors que le pays prie pour avoir enfin passé le pic de l’épidémie de Coronavirus.

Ces derniers jours, trois clubs poussaient pour effectuer une reprise de l’entrainement, afin d’inciter le championnat à reprendre, même à huis clos dans un premier temps. L’annonce faite par Naples de reprendre l’entrainement ce mercredi avait choqué, mais Gennaro Gattuso et ses joueurs étaient attendus pour une reprise jusqu’à tout récemment. Le club de Campanie a finalement décidé de revenir à la raison et de repousser toutes ses activités sportives jusqu’à nouvel ordre. Il est encore beaucoup trop tôt en Italie pour parler de football et de reprise du sport alors que le pays pleure ses morts et combat toujours vivement l’épidémie.