Serie A : Mourinho sait comment arrêter Cristiano Ronaldo

Même si son avenir est toujours aussi incertain du côté de la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo reste l’un des joueurs les importants au monde.

Le temps n’a pas de prise sur lui. À 36 ans, Cristiano Ronaldo est comme un bon vin. Il se bonifie avec l’âge. Difficile de dire le contraire quand on regarde ses dernières performances. Excellent lors de l’Euro 2021 avec le Portugal, malgré l’élimination précoce de sa sélection dès les huitièmes de finale face à la Belgique, CR7 est toujours au sommet du classement des buteurs de la compétition. Preuve que le meilleur scoreur de l’histoire du championnat d’Europe des Nations a fait fort à la fin du mois de juin. Mais s’il profite actuellement de vacances bien méritées avec sa famille, Cristiano va vite devoir se concentrer sur la saison à venir. Sous contrat avec la Juve jusqu’en 2022, le quintuple Ballon d’Or n’est pas encore certain de rejouer avec Turin. Tout simplement parce qu’avec le retour de Massimiliano Allegri sur le banc de la Vieille Dame, CR7 n’a plus vraiment envie de rester. Malgré tout, et même si Cristiano est attiré par le projet du PSG, il devrait bien rester en Serie A encore une saison de plus.

« Si je jouais central, je le frapperais à coup sûr »

Si cela venait à être le cas, il croiserait un entraîneur bien connu, en la personne de José Mourinho. Après avoir fait le tour de la question en Premier League, et un ultime échec à Tottenham, le Special One a rebondi à la Roma. Débarqué dans la capitale italienne avec de grandes ambitions, le technicien portugais devra réussir à déjouer les plans de son ancien attaquant au Real Madrid pour viser le titre de champion. Mais comment faire ? Mourinho a une idée en tête. « Cristiano Ronaldo ? Vous n'avez pas à vous inquiéter parce que je ne suis pas un défenseur central. Si je jouais central, je le frapperais à coup sûr, mais je suis trop nul et trop vieux pour jouer contre lui », a balancé, sur la presse italienne, Mourinho, qui sait que Cristiano Ronaldo sera difficilement arrêtable la saison prochaine. Surtout que la Juve cherchera à récupérer son titre après le sacre de l’Inter Milan cette année.