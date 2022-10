Serie A : Lecce a tranché, Umtiti n'a pas le niveau

Dans : Serie A.

Par Hadrien Rivayrand

Cet été, Samuel Umtiti a décidé de se relancer du côté de Lecce en Serie A. Mais le champion du monde ne vit pas du tout l'expérience espérée pour le moment.

Samuel Umtiti (28 ans) vit une période compliquée depuis son titre de champion du monde en 2018 avec l'équipe de France. Le défenseur central français est très souvent victime de pépins physiques. Une situation qui a poussé le joueur et le Barça à se séparer cet été. En effet, Umtiti a pris la direction de Lecce dans le cadre d'un prêt sans option d'achat. Car l'idée est bien de relancer la carrière en chute libre du champion du monde. Si ses grands débuts sont très attendus par les observateurs et les fans de Lecce, rien n'est à signaler pour le moment. Encore sur le banc face à à Cremonese (1-1) ce dimanche, Umtiti est jugé trop court par son staff, malgré son travail renforcé pendant la dernière trêve internationale.

Umtiti, rien ne va plus...

Arrivé à Lecce lors du mercato Estival, Samuel Umtiti n'a pas disputé la moindre minute avec son nouveau club...



Il a enchaîné 6 matchs sur le banc. pic.twitter.com/7sYhgaNBCL — Vibes Foot (@VibesFoot) October 3, 2022

Une situation qui devient de plus en plus inquiétante pour Umtiti, qui squatte le banc depuis six rencontres maintenant. Son entraîneur, Marco Baroni, indiquait à la mi-septembre : « Nous travaillons pour l'aider à faire ce qu'il a toujours fait et je peux garantir que le garçon va bien physiquement. En ce moment, il a juste besoin de trouver une meilleure condition (...) Nous essayons de trouver ensemble cette meilleure condition qui lui permettra de jouer des matchs de son niveau ». Visiblement, le temps n'est pas encore venu pour l'ancien Lyonnais de démarrer en Serie A. Pour rappel, la dernière apparition de Samuel Umtiti sur un terrain de football remonte au 12 décembre 2021 lors d'un match entre le Barça et Osasuna. Le Français compte donc les heures avant d'enfin pouvoir prouver sa valeur. Pour cela, il devra balayer les doutes sur sa condition physique, qui lui joue tant de tours depuis 2018. Peut-être que la prochaine trêve internationale due à la Coupe du monde au Qatar lui fera le plus grand bien. C'est tout le mal que l'on peut lui souhaiter.