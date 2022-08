Privé de retour à l’OL, Umtiti file chez un promu

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Mis à l’écart au FC Barcelone, Samuel Umtiti a longtemps espéré un retour à l’Olympique Lyonnais. Mais le défenseur central ne devrait pas retrouver son club formateur, lui qui se dirige vers un prêt chez le promu italien Lecce.

Le FC Barcelone a peut-être enfin trouvé une solution pour Samuel Umtiti. Absent des plans de l’entraîneur Xavi, le Français, après de longues semaines de recherche, pourrait finalement atterrir en Italie. Le journaliste Gianluca Di Marzio affirme que le club catalan se rapproche d’un accord avec Lecce pour le prêt du défenseur central. A noter qu’aucune option d’achat n’est mentionnée pour le Blaugrana sous contrat jusqu’en 2026. Samuel Umtiti pourrait donc revenir en Catalogne l’été prochain.

Il n’empêche que cette destination transalpine va surprendre les observateurs. Bien évidemment, la cote de l’international tricolore a chuté sur le marché des transferts. Et les cadors européens ne s’intéressent plus à son profil depuis plusieurs saisons à cause de ses blessures à répétition. Mais cette semaine encore, on évoquait un possible retour en prêt à l’Olympique Lyonnais, une formation beaucoup plus ambitieuse que le promu italien. A croire que son club formateur n’a pas pu (ou voulu) conclure l’opération. C’est donc en Serie A, avec le maintien pour objectif, que Samuel Umtiti va tenter de relancer sa carrière.

D'autres départs à venir au Barça

Avec un temps de jeu presque garanti, l’international tricolore aura l’opportunité de montrer qu’il reste un défenseur central de haut niveau. Nul doute que le Barça suivra attentivement sa saison en vue d’un éventuel transfert définitif. En attendant, le FC Barcelone, même s’il a probablement accepté de prendre en charge une partie du salaire, allège encore un peu plus sa masse salariale. Rappelons que Memphis Depay et Pierre-Aubameyang sont respectivement annoncés à la Juventus Turin et à Chelsea, ce qui devrait enfin permettre d’inscrire le Français Jules Koundé auprès de la Liga.