Serie A : La Juventus arrache la Ligue des Champions !

Dans : Serie A.

Lors des derniers matchs de la saison en Série A, la Juventus a validé son billet pour la Ligue des Champions.

Malgré la mise sur le banc de Cristiano Ronaldo à l’occasion de cette 38e journée de Série A, la Juve n’a fait qu’une bouchée de Bologne (4-1). Grâce à des buts de Chiesa (6e), Morata (29e, 47e) et Rabiot (45e), Turin a récupéré la quatrième place à Naples, tenu en échec contre Vérone (1-1). Par conséquent, l’équipe d’Andrea Pirlo rejoint l’Inter (champion), l’AC Milan (2e) et l’Atalanta (3e) en Ligue des Champions.

La saison prochaine, le Napoli (5e) et la Lazio (6e) représenteront donc la Serie A en Europa League. Et en Conférence League, c’est finalement l'AS Rome (7e), la future équipe de José Mourinho, qui récupère le ticket pour la nouvelle Coupe d’Europe, au nez et à la barbe du Sassuolo de Roberto De Zerbi (8e). Enfin, Parme (20e), Crotone (19e) et Benevento (18e) sont relégués en Série B.