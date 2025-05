Serie A ‍: Kolo Muani envoie la Juventus en Ligue des Champions

Dans : Serie A.

Par Alexis Rose

38e journée de Serie A :

Atalanta - Parme : 2-3 / Buts : Maldini (32e, 33e) pour l’Atalanta ; Hainaut (49e), Ondrejka (71e, 90e+2) pour Parme.

Venise - Juventus : 2-3 / Buts : Fila (2e), Haps (55e) pour Venise ; Yildiz (25e), Kolo Muani (31e), Locatelli (73e sur penalty) pour la Juve.

Torino - AS Rome : 0-2 / Buts : Paredes (18e sur penalty), Saelemaekers (53e) pour la Roma.

Udinese - Fiorentina : 2-3 / Buts : Lucca (26e), Kabasele (61e) pour l’Udinese ; Fagioli (46e), Comuzzo (57e) Kean (82e) pour la Fio. Expulsion : Bijol (39e) pour l’Udinese.

Lazio - Lecce : 0-1 / But : Coulibaly (43e) pour Lecce. Expulsions : Ramagnoli (90e+5) pour la Lazio ; Pierotti (45e+2) pour Lecce.

Deux jours après le sacre du Napoli face à l’Inter Milan, les derniers matchs de la saison en Serie A ont abouti à un seul changement.

Si l’Atalanta (3e) était assurée de finir sur le podium malgré sa défaite contre Parme (2-3), la quatrième et dernière place en Ligue des Champions est pour la Juventus (4e), qui a dominé Venise (3-2) grâce notamment à un but du Français Kolo Muani. Derrière, la Roma (5e) a assuré son Top 5 et sa place en Europa League en l’emportant face au Torino (2-0). Défait contre Lecce, la Lazio (7e) tombe derrière la Fiorentina (6e), qui récupère une place en Conférence League avec son succès à l'arraché contre l’Udinese (3-2).

FT |⌛| Tre punti, 4° posto e qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League ⚪️⚫️@EASPORTSFC#VeneziaJuve pic.twitter.com/Q1MbfyuWn8 — JuventusFC (@juventusfc) May 25, 2025

Dans le bas du classement, Monza (20e) file en Serie B avec Venise (19e) et Empoli (18e), tombé contre l’Hellas Vérone (1-2).