Serie A : Dimanche soir, Vincenzo Spadafora climatise l’Italie

La reprise du foot en Italie, ce n'est pas pour tout de suite, et le Ministre des Sports s'est énervé à ce sujet sur les réseaux sociaux.

A la veille du déconfinement, l’Italie se prend à rêver à un retour le plus proche possible de la normale. Les bilans sont régulièrement en baisse en ce qui concerne les personnes infectées ou victimes du Covid-19, et les clubs mettent la pression pour une reprise des entrainements. Plusieurs régions ont même donné leur accord, et certaines formations rêvent d’un retour progressif des joueurs pour préparer la reprise. Mais ce dimanche soir, dans un message bien énervé sur Facebook, le ministre italien des sports a littéralement douché tout le monde.

« Je lis des choses étranges ici et là mais rien n’a changé sur ce que j’ai tjrs dit sur le foot : les entraînements des équipes ne reprendront pas avant le 18 mai et on ne parle pas du tout d’une reprise du championnat. Maintenant excusez-moi mais je retourne m’occuper de tous les autres sports et des centres sportifs (salles de musculation, de danse, piscines etc...) qui doivent rouvrir au plus vite », a fait savoir Vincenzo Spadafora, dans un message au ton sec envoyé aux clubs, désireux d’aller visiblement plus vite que la musique. Mais comme en France, c’est le gouvernement qui aura le dernier mot, et il n’a pour le moment pas du tout prévu de donner une date de reprise de la saison.