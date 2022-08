Roma : Terrible coup dur confirmé pour Wijnaldum

Dans : Serie A.

Par Guillaume Conte

Milieu de terrain prêté par le PSG à l’AS Roma, Georginio Wijnaldum avait fait le choix de vite rebondir au mercato pour essayer de récupérer sa place dans l’équipe néerlandaise en vue de la Coupe du monde. Son prêt pour une saison dans une équipe qui pouvait lui redonner confiance allait en ce sens. Mais le verdict est tombé après sa blessure contractée récemment à l’entrainement, et l’AS Roma a annoncé que l’ancien de Liverpool était victime d’une fracture du tibia. Il a décidé de ne pas subir d’opération, mais cela ne rendra pas son retour plus rapide. Son indisponibilité est de 3 à 4 mois, ce qui le prive d’ores et déjà du rendez-vous au Qatar. Son retour à la compétition est espéré pour le mois de janvier.