Rabiot à Milan, le montage est grotesque

Dans : Serie A.

Par Quentin Mallet

Poussé vers la sortie par l'OM après sa violente altercation avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a finalement trouvé un point de chute à l'AC Milan. La communication du club lombard à son sujet s'est d'ailleurs faite avec un montage pour le moins étonnant.

Juste avant le coup de sifflet final du mercato estival, l'Olympique de Marseille est parvenu à se débarrasser d'Adrien Rabiot. Le milieu de terrain français avait été placé sur la liste des transferts par sa direction, laquelle n'avait pas du tout apprécié sa vive altercation avec Jonathan Rowe dans les vestiaires du Roazhon. S'il a un temps été question de lui laisser une seconde chance, l'ancien joueur de la Juventus et du Paris Saint-Germain a finalement fait ses valises direction l'AC Milan. Les dirigeants lombards n'ont dépensé que 10 millions d'euros pour le recruter, considérant qu'une partie de cet argent partirait directement dans la poche du joueur. Et pour annoncer son arrivée, les Rossoneri ont dû faire avec les moyens du bord. Un raté qui n'est pas passé inaperçu.

Adrien Rabiot, victime d'un montage raté

They photoshopped Rabiot's head on Ricci’s body 😭 pic.twitter.com/yxKElLlMKU — Mohanad 📸🎨 (@MohanadACM) September 1, 2025

Dans le post publié sur ses réseaux sociaux pour annoncer l'arrivée d'Adrien Rabiot, l'AC Milan s'est retrouvé coupable d'un montage complètement raté. Comme l'a fait remarquer un supporter milanais, le pole communication de l'écurie lombarde a tout simplement utilisé le poste d'annonce pour l'arrivée de Samuel Ricci, a gardé la photo du joueur et a posé la tête d'Adrien Rabiot à la place. On voit très clairement que les deux photos sont identiques, à l'exception de la tête « photoshopée » de l'ancien joueur de l'OM sur celle du jeune milieu défensif italien.

Un montage probablement fait en dernière minute et réalisé en l'absence du joueur. Ce dernier ayant filé au rassemblement de l'équipe de France, peut-être n'a-t-il tout simplement pas eu le temps de s'arrêter pour prendre des photos avec les médias de son nouveau club.