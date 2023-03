Privé d'Europe par la Juve, Pogba brise le silence

Dans : Serie A.

Par Mehdi Lunay

Revenu de blessure, Paul Pogba a retrouvé les terrains avec la Juventus en Serie A. Néanmoins, il n'était pas de la partie pour le match de Fribourg en Ligue Europa, étant sanctionné pour un retard. Le milieu français a réagi à la punition sur ses réseaux sociaux.

Même enfin rétabli de blessure, Paul Pogba continue de fuir les terrains de football. Cette fois-ci, son corps n'était pas en cause. Le milieu français a manqué la réception du club allemand de Fribourg en Ligue Europa sur décision de son entraîneur. En effet, Pogba était en retard pour le rassemblement en vue de préparer le match européen. Massimiliano Allegri n'a pas apprécié cet écart de comportement et a décidé de l'exclure du groupe turinois pour le huitième de finale aller. Un avertissement hautement symbolique pour un joueur dont l'attitude continue de crisper dans les hautes sphères de la Juventus.

Faux départ, Pogba annonce son « reset »

Transféré l'été dernier en provenance de Manchester United, Pogba n'a pas fait un retour fracassant à Turin. Il n'a joué que deux matchs, la faute à une grosse blessure au genou. Mais, son club continue de lui reprocher son laxisme et notamment la lenteur avec laquelle il a pris la décision de se faire opérer, tout cela pour espérer jouer le Mondial au Qatar. Pogba aurait-il compris le message d'Allegri ? Peut-être bien au vu de sa réaction publiée sur les réseaux sociaux.

Le milieu de terrain français a posté une photo où on le voit dans un sauna. Il y ajoute le mot « reset », soit « redémarrage » dans une traduction plus ou moins fidèle de l'anglais. Une prise de parole obscure, réalisée ce vendredi, que l'on peut interpréter par sa volonté de se racheter et de revenir au premier plan à la Juventus. Il le faudra assurément si la Vieille Dame veut disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Même s'il a été ovationné par les supporters turinois lors de son retour, les dirigeants bianconeri ne veulent pas qu'un amuseur public. Ils attendent le joueur de haut niveau qu'était Paul Pogba lors de son premier passage en Italie, il y a près de sept années déjà.