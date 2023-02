Pogba repousse encore, la Juve lâche l’affaire

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

Opéré du genou droit en septembre dernier, Paul Pogba n’a toujours pas débuté sa saison. Le milieu de la Juventus Turin avait prévu de retrouver la compétition début février. Mais le Français doit encore repousser son retour et laisse son coach Massimiliano Allegri dans le flou.

Paul Pogba s’était fixé un objectif. Il y a encore quelques semaines, la presse italienne l’annonçait déterminé à retrouver la compétition début février. Et plus précisément pour le barrage de Ligue Europa contre le FC Nantes jeudi. Malheureusement pour lui, le Français opéré du genou droit en septembre dernier, et qui n’a toujours pas joué cette saison, doit encore repousser son retour. Le milieu de la Juventus Turin n’est pas victime d’une rechute. Mais l’entraîneur Massimiliano Allegri assure que sa recrue estivale n’est pas près de réintégrer le groupe.

Aucune date de retour pour Pogba

« Paul Pogba ne peut pas être convoqué, a annoncé le coach turinois avant d’affronter la Fiorentina dimanche. Il ne sera pas là demain ni contre Nantes. En ce moment, il est à l'arrêt. Aujourd'hui il n'est pas là et j'en suis désolé. C'est ça la réalité. Il travaille pour revenir dans le groupe, mais je ne peux pas vous dire quand il reviendra et c'est ce que je regrette le plus. Peut-être dans une semaine, mais je ne crois pas, peut-être dans 20 jours. »

« On l'attend tous parce qu'on le considère comme un joueur important. Malheureusement ce genre de choses arrivent. Ce n'est pas une nouvelle blessure, son parcours est normal étant donné que Paul s'est blessé au ménisque externe qui est très ennuyeux. Il travaille. Il met tout en oeuvre pour revenir le plus tôt possible, mais pour le moment il n'est pas disponible », a conclu Massimiliano Allegri, qui préfère ne plus communiquer sur une éventuelle date de retour pour Paul Pogba.