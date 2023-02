Pogba enfin de retour, la Juventus touche du bois

Dans : Serie A.

Par Adrien Barbet

Blessé depuis la fin de la saison passée avec Manchester United, Paul Pogba n'a toujours pas disputé de match officiel avec la Juventus de Turin. Le retour du milieu de terrain se profile.

Paul Pogba se dirige vers une saison quasiment blanche. Le milieu de terrain est revenu l'été dernier à la Juventus de Turin, là où il a explosé et où il est devenu une star du ballon rond. Malheureusement, à cause d'une grave blessure au genou, le champion du monde a été contraint de passer par la case opération. Ce qui l'a éloigné des terrains pendant de très longs mois. Les supporters turinois ainsi que la direction de la Juventus commencent d'ailleurs à s'impatienter, car son retour est plus long que prévu. Massimiliano Allegri a donné des nouvelles de l'international français (91 sélections) le 17 février dernier en conférence de presse. « Il s’entraîne avec enthousiasme, hier, il s’est d’ailleurs entraîné avec le groupe. On l’attend avec confiance » avait confié l'entraîneur de la Juventus.

Pogba enfin de retour avec la Juventus ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paul Labile Pogba (@paulpogba)

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le retour de Paul Pogba est pour bientôt. Le média italien explique que le joueur de 29 ans ne sera probablement pas dans le groupe pour affronter le FC Nantes en barrage de l'Europa League mais qu'il pourrait faire son retour dans le groupe lors du derby contre le Torino le 28 février. Ce mardi 21 février, Paul Pogba a participé à une rencontre amicale contre des joueurs de l'équipe reverse. Le Français a disputé l'intégralité du match et semble revenir petit à petit en forme. À cause du retrait de 15 points, la Juventus de Turin est septième de la Serie A et va devoir miser sur une victoire en C3 pour espérer disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Le retour de Paul Pogba pourrait être un facteur déterminant dans la fin de la saison des Bianconeri.