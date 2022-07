Pogba à la Juve, ça s'annonce pire que prévu !

Dans : Serie A.

Par Hadrien Rivayrand

Paul Pogba a officiellement rejoint la Juve ce lundi. Le champion du monde arrive avec pas mal de doutes à son sujet de la part des observateurs.

Après six saisons passées sous les couleurs de Manchester United, Paul Pogba fait son grand retour à la Juve. La Vieille Dame a flairé le bon coup, son ancien joueur étant arrivé en fin de contrat avec les Red Devils. A Turin, Pogba devra faire taire certaines critiques. Il faut dire que ses dernières années en club n'ont pas été à la hauteur de son talent. Sa nouvelle signature à la Juve est porteuse d'espoirs mais pas que. Car les observateurs ont peur que Pogba continue de privilégier son image plutôt que le football. C'est notamment l'avis de Sébastien Tarrago, pessimiste sur la suite de la carrière de Paul Pogba.

Pogba ne fait pas l'unanimité, loin de là

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le journaliste a en effet donné son avis sur le retour du champion du monde en Serie A, qui n'est pas plus bénéfique que cela selon lui pour l'équipe de France. « Quand il est revenu à Manchester, c'était la même chose. Il revenait dans un club qu'il connaissait. C'était formidable et puis on a vu le résultat. Il a fait six ans à Manchester et on retient quoi ? Vraiment pas grand-chose. Il se rend lui-même les situations toxiques. C'est un joueur d'exception sur des courtes périodes, capable de réaliser un mois ou une compétition de folie. Mais sur une saison, sa carrière est décevante et je pense qu'elle restera décevante. Je ne vois donc pas en quoi c'est rassurant pour l'équipe de France. S'il se décide à être sobre au Mondial 2022, alors il pourra être très fort mais ça n'a rien à voir avec son club », a notamment indiqué Sébastien Tarrago, pessimiste donc pour la Pioche. Sa venue à la Juve aura au moins le mérite de fixer désormais Pogba sur son avenir. En espérant que le joueur de 29 ans se lance de la meilleure des manières possibles avant la Coupe du monde au Qatar avec les Bleus.