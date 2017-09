Pjanic cite Messi et Cristiano Ronaldo pour tailler le Torino

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Auteur d’une saison remarquée avec le Torino, Andrea Belotti (23 ans) a animé le marché des transferts. Mais finalement, l’attaquant italien n’a pas bougé.

Et la raison est simple : personne n’a accepté de débourser les 100 millions d’euros de sa clause libératoire. Il est vrai que la somme semble très élevée, même avec l’inflation des prix cet été. C’est aussi l’avis du milieu de la Juventus Turin, Miralem Pjanic, qui n’a pas hésité à tacler le rival turinois avant le derby de samedi soir.

« Il fait une bonne saison, mais 100 M€ c'est énorme. C'est trop, a estimé l’ancien Lyonnais interrogé par La Stampa. C'est particulièrement remarquable lorsque vous considérez que Cristiano Ronaldo en valait à peine autant et qu'il marque deux ou trois buts par match. Il n'y en a que deux à ce niveau : Cristiano Ronaldo et Leo Messi. »

Pjanic et le cas Higuain

Pourtant, Pjanic n’est pas aussi catégorique au moment de défendre son coéquipier Gonzalo Higuain, actuellement en difficulté, et qui avait coûté 90 M€ en 2016. « C'est un joueur extraordinaire et je vais toujours le soutenir, a réagi le Bosnien. Cette période, n'importe quel attaquant peut la traverser, mais on va l'aider et il va cesser cette disette. » Un but décisif dans le derby serait le meilleur des remèdes.