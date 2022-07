Laissé libre par la Juventus, Paulo Dybala s'est engagé jusqu'en 2025 avec l'AS Rome. L'attaquant argentin a été convaincu par José Mourinho de le rejoindre à la Roma.

