PSG : Al-Khelaifi le voulait, Campos a refusé Pogba !

Sauf nouveau retournement de situation, Paul Pogba s'apprête à retrouver la Juventus, son contrat avec Manchester United étant terminé. Si Nasser Al-Khelaifi le voulait au PSG, Luis Campos a dit non.

Outre le dossier du futur entraîneur, une autre opération agite les réseaux sociaux depuis des jours, pour ne pas dire des semaines, à savoir la future destination de Paul Pogba. Actuellement à Miami pour prendre des vacances après une saison difficile à Manchester United, le milieu de terrain français est libre, et forcément cela suscite des convoitises et des rumeurs. Deux clubs sont évoqués pour accueillir le joueur de 29 ans, la Juventus et le Paris Saint-Germain. Le décès brutal de Mino Raiola, l’agent historique de Paul Pogba, a évidemment engendré des turbulences, mais les choses semblent désormais s’éclaircir. Mardi soir, plusieurs sources ont en effet indiqué que le champion du monde 2018 avait signé un contrat de quatre ans avec la Juventus et que désormais il fallait mettre tout cela en musique. Le club italien veut mettre le paquet en matière de communication pour ce que l’on appelle déjà le « Pogback », six ans après le départ de Paul Pogba de la Juventus vers Manchester United. Cependant, les coulisses de cette décisions sont, à priori, plus nébuleuses.

Nasser voulait Pogba au PSG, pas Campos

Au cœur des quolibets et des insultes sur les réseaux, Sabri, le célèbre insider du PSG qui depuis des semaines répétaient que Paul Pogba voulait venir au Paris Saint-Germain et qu’il attendait un signe de Nasser Al-Khelaifi pour s’engager avec le champion de France. Souvent moqueur et chambreur, l’homme du scoop mondial de la prolongation de Kylian Mbappé, a évidemment pris cher lorsque la signature de Pogba à la Juventus a été évoquée. Mais il a insisté pour donner sa version des faits et celle-ci a été confirmé par Saber Desfarges, le très sérieux journaliste de Prime Vidéo. « Le transfert de Pogba à Paris était bouclé, le joueur avait un accord avec Nasser et le club et le voulait absolument, mais vraiment, sauf que Campos a tout bloqué et a convaincu Nasser cette semaine de ne pas le signer (...) Le contrat n’est pas signé avec la Juve, simplement le PSG et surtout Nasser ont lâché le dossier et ont laissé Campos décider (...) C’est le PSG qui lui a dit qu’il pouvait signer à la Juventus et qu’il n'avait plus besoin d’attendre, mais Pogba voulait Paris et rien d’autres de base », explique le jeune insider. Et c’est cette version qui a été confirmée par Saber Desfarges : « Sur le dossier Paul Pogba, Sabri a tout à fait raison. »

The Pogmentary, l'annonce de Paul Pogba dès vendredi ?

Découvrez-moi comme vous ne m’aviez jamais vu avant. #ThePogmentary, disponible le 17 juin sur @PrimeVideoFR .

Discover me as you’ve never seen me before. #ThePogmentary, available June 17 on @PrimeVideoFR . #BornReady pic.twitter.com/S0mLWoYphr — Paul Pogba (@paulpogba) June 10, 2022

En attendant, ce vendredi, Prime Video commencera la diffusion de la série consacrée au milieu de terrain français, The Pogmentary, mais à priori il n'y aura pas d'annonce officielle dans cette émission. A moins que Paul Pogba surprenne encore tout le monde, ce qui ne serait pas la première fois pour un joueur qui a clairement manqué à l'équipe de France lors des quatre matchs des Bleus durant ce mois de juin. A la Juventus de bien le remettre en forme pour le Mondial 2022 au Qatar, c'est tout ce que les supporters tricolores demandent.