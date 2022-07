Paul Pogba écrase déjà la Juventus

Dans : Serie A.

Libre après la fin de son contrat à Manchester United, le Français Paul Pogba en a profité pour revenir à la Juventus Turin. Son retour fait le bonheur du coach Massimiliano Allegri, déjà impressionné par les débuts du milieu de terrain à l'entraînement.

C’est un Paul Pogba revanchard qui entame son deuxième passage à la Juventus Turin. Déçu de ses dernières saisons à Manchester United, le milieu de terrain estime qu’il n’a pas été mis dans les meilleures conditions chez les Red Devils. Le Français n’a pas caché sa frustration après son départ libre, ni son bien-être retrouvé avec les Bianconeri. Sans doute l’une des raisons qui expliquent ses débuts remarqués sous les yeux d’un Massimiliano Allegri déjà séduit.

Pogba fait déjà forte impression

« Il est arrivé avec la bonne attitude, avec de la volonté et la détermination de revenir jouer à son niveau, ce qu'il n'a pas pu faire lors de sa dernière saison à Manchester United, a commenté l’entraîneur de la Vieille Dame pendant la tournée aux Etats-Unis. Il est revenu à la maison, à la Juventus et je pense qu'il peut énormément nous apporter, surtout physiquement et techniquement car il est un cran au-dessus des autres. » Si Massimiliano Allegri affiche déjà une certaine confiance, c’est aussi grâce à l’arrivée de l’ailier Angel Di Maria, laissé libre par le Paris Saint-Germain.

« J'ai plaisanté hier sur le fait que Pogba était meilleur au basket-ball qu'au football. Mais plus sérieusement, les signatures de Pogba et Di Maria sont importantes car elles augmentent le niveau technique de l'équipe et vont décharger certains autres joueurs de leurs responsabilités, s’est réjoui le technicien italien. Mais surtout, elles augmentent le niveau de compétence de notre équipe. C'est pourquoi je suis très heureux qu'ils soient avec nous maintenant. » Avec ces renforts de qualité, la Juve compte bien récupérer le trône en Serie A qui lui échappe depuis deux ans.