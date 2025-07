Patrick Vieira en Italie, c'est l'amour fou

Dans : Serie A.

Par Nathan Hanini

Arrivé en novembre 2024 pour tenter de redresser la barre au Genoa, Patrick Vieira a convaincu en Italie. Cependant, le président du club italien a failli perdre son entraîneur. Mais le champion du monde 1998 reste au cœur du projet.

Rassuré, le président du Genoa Dan Sucu a réussi à conserver Patrick Vieira. Le Français a accompli sa mission de maintenir le club italien en Serie A. Arrivé en novembre 2024 pour remplacer Alberto Gilardino, le champion du monde 1998 a arraché une treizième place dans l’élite du football italien. Début juin, le club Grifone a officialisé la prolongation de l’ancien entraîneur du Racing club de Strasbourg. Une aubaine pour le Genoa qui est satisfait du travail du Français. Cependant, Dan Sucu a eu peur de perdre Vieira. Ce mercredi, le président des Rossoblu a donné une interview à la Gazzetta dello Sport.

Vieira est au cœur du projet du Genoa

Par le biais du média italien, le président du Genoa a conforté Patrick Vieira à son poste. Le Roumain considère l'entraîneur français comme la personne au centre du nouveau projet du Genoa. « Vieira ? J'ai eu très peur de le perdre, mais il y avait sa promesse de rester et il l'a maintenue. Il est la personne au centre de notre projet, il restera pour au moins deux autres années (...) Vieira construit des idées. C'était une surprise énorme de voir comment il parle aux joueurs et au staff, » explique-t-il. Même son de cloche pour le directeur général du club Andres Blazquez : « Ensemble, nous voulons continuer à progresser avec stabilité et continuité. Ce que l'entraîneur a su transmettre à l'équipe ces derniers mois reflète pleinement l'ADN du Genoa, » expliquait-il dans le communiqué de prolongation de contrat. Après une fin d’expérience du côté de Strasbourg, Patrick Vieira a su rebondir du côté de l’Italie. Le club va cependant devoir poursuivre son mercato pour espérer rester compétitif du côté de la Serie A l’an prochain.