Olivier Giroud, un gros mystère inquiète Italie

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Auteur d'un doublé il y a deux semaines avec l'AC Milan, alors qu'il venait d'être mis à l'écart par Didier Deschamps, Olivier Giroud suscite des questions en Italie.

Renfort estival de l’AC Milan, qui fait clairement figure de candidat au titre en Italie, Olivier Giroud avait répondu sur le terrain à l’annonce du sélectionneur français, lequel ne l’a pas convoqué pour les trois matchs que les Bleus viennent de jouer. En effet, le 29 août, à la veille du regroupement à Clairefontaine, l’attaquant français signait un doublé face à Cagliari pour son premier match de Serie A à San Siro, avant d'être testé positif au Covid19. De nature plutôt discret, Olivier Giroud n’a pas voulu en dire trop après cette victoire de l’AC Milan, même si forcément ce doublé était tout de même une réponse au choix de Didier Deschamps. Car l’entraîneur de l’équipe de France s’est rapidement vu rappeler qu’il convoquait Giroud lorsqu’il ne jouait pas avec Chelsea, mais qu’il le zappait lorsqu’il jouait avec Milan.

Ciao tifosi milanisti sono molto fiero di avere origini italiane e non vedo l'ora di iniziare questa emozionante avventura insieme a voi. Ringrazio Ivan Gazidis che conosco da tanto tempo, Paolo Maldini, Frederic Massara e Mr Pioli per l'accoglienza. Forza Milan 🔴⚫️💪🏼🙏🏼 pic.twitter.com/7aqSnK5Iy9 — Olivier Giroud (@_OlivierGiroud_) July 17, 2021

Mais il n’y a pas qu’en France qu’Olivier Giroud suscite des interrogations. Dans les colonnes d’Il Foglio, puissant quotidien milanais proche de Silvio Berlusconi, le cas de l’attaquant français est scruté à la loupe après seulement deux matchs. « Le principal mystère avec Giroud est de nature statistique : pourquoi un attaquant solide, sans souci physique, élégant, très technique n'a-t-il jamais réussi à dépasser 16 buts par championnat en neuf saisons passées en Premier League ? Qu'est-ce qui l'a empêché de s'élever, même dans l'imagination populaire, au niveau des Lewandowski, Benzema, Cavani, Higuain, Suarez etc ? Pourquoi Chelsea laisse-t-il partir son meilleur buteur de Ligue des champions de la saison dernière (six buts) ? (...) Ce qui est curieux à propos d'Olivier Giroud, c'est que sa carrière doit être évaluée sur des chiffres, comme il sied à tout attaquant qui se respecte. Mais ces chiffres se contredisent autant qu’un politicien dans un talk-show. Par exemple, l'une des statistiques les plus incroyables du football moderne appartient à Giroud : six matchs comme titulaire avec la France lors du Mondial 2018, où il a pris sa place devant avec Griezmann et Mbappé, mais zéro but et zéro tir cadré (...) On ne peut pas dire qu'il est le meilleur attaquant de sa génération, même pas en France, car Benzema est objectivement hors classe, et pourtant, lorsque Benzema est revenu en équipe nationale et que Giroud s'est retrouvé sur la touche, la France a été éliminée par la Suisse », fait remarquer le journaliste italien, qui avoue avoir du mal à cerner précisément le cas Olivier Giroud, même s’il admet que c’est un sacré renfort pour l’AC Milan. Le club lombard pourrait ainsi ne plus tout mettre dans les pieds du seul Zlatan Ibrahimovic.