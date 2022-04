Olivier Giroud, c'est Monsieur 100% à Milan

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

Plutôt efficace depuis son arrivée l’été dernier, Olivier Giroud n’a pas forcément des statistiques impressionnantes en Serie A. L’attaquant du Milan AC a tout de même été décisif grâce à des buts inscrits à des moments importants pour son équipe.

Manifestement, Olivier Giroud ne fait pas l’unanimité en Italie. L’attaquant du Milan AC répond présent en l’absence de Zlatan Ibrahimovic blessé. Mais ses performances ne suffisent pas pour emballer Antonio Cassano, très dur dans ses commentaires sur le Français. « On ressent tellement l'absence de Zlatan Ibrahimovic, regrettait récemment l’Italien sur la chaîne Twitch Bobo TV. Avec Olivier Giroud, ce n'est pas la même chose. Contre l’Inter Milan (2-1) et le Napoli (1-0), il a marqué ces buts mais même lui ne sait pas comment. »

Olivier Giroud parle de Zlatan et du rôle qu’il a à l’Ac Milan : pic.twitter.com/Ms3t3Q9o7J — Olivier Giroud ( Fan Page ) (@GiroudPage) April 11, 2022

« Il n’a jamais fait un bon match cette saison, avait poursuivi l’ancien attaquant. Pour moi, ce n’est pas un grand joueur, même si beaucoup l’encensent. » Il en faudra beaucoup plus pour convaincre Antonio Cassano. Et pourquoi pas une statistique concernant l’apport d’Olivier Giroud sur le plan comptable ? En effet, La Gazzetta dello Sport a regardé de plus près les buts inscrits par le Français. Cette saison, l’ancien joueur de Chelsea totalise 8 buts en Serie A, et pas n’importe lesquelles. Alors que d’autres se contentent de marquer lorsque la différence est déjà faite, les réalisations d’Olivier Giroud ont rapporté 9 points en championnat !

Olivier Giroud et l'AC Milan, il faut tenir jusqu'au bout

Autrement dit, le Milan AC, actuel leader du championnat italien après 32 journées, ne compterait plus que 59 points sans les buts de son avant-centre. Et n’occuperait que la cinquième place, trois unités derrière la Juventus Turin. Le classement et la fin de saison des Rossoneri seraient donc bien différents sans l’efficacité de l’international tricolore, à qui l’on reproche justement de ne pas être suffisamment décisif dans les moments importants en équipe de France.