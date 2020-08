Officiel : Weston McKennie débarque en prêt à la Juventus

Dans : Serie A.

La Juventus a officialisé l’arrivée de Weston McKennie. Le jeune milieu de terrain arrive en prêt en provenance de Schalke 04. Un prêt qui pourrait se transformer en achat à l’issue de la saison.

La Juventus renforce son effectif ! La Vieille Dame a officialisé ce samedi soir l’arrivée du milieu de terrain Weston McKennie (22 ans), en provenance de Schalke 04. Le joueur arrive sous la forme d’un prêt payant de 4,5 ME et sera le premier américain à porter le maillot du club. Comme l’explique le club turinois dans son communiqué officiel, l’accord entre les deux formations comprend une obligation d’achat si les objectifs sportifs de la saison sont remplis. Dans ce cas, la somme de 18,5 ME sera à régler et payable sur trois ans. Un montant auquel pourra s’ajouter 7 ME de bonus.

L’international américain (19 sélections, 6 buts) évoluait à Schalke depuis 2016. Il a disputé trois saisons pleines avec le club de la Ruhr, soit 75 matches de Bundesliga. Jochen Schneider, le directeur sportif du club allemand s’est exprimé sur le départ, peut-être définitif, de son joueur. « L’accord avec la Juventus Turin est économiquement le plus judicieux pour Schalke et le mieux sur le plan sportif pour Weston après avoir discuté avec différents clubs. Bien sûr, la décision de céder un joueur talentueux comme Weston est aussi peu due à la situation économique de notre club. Nous le remercions pour son excellent travail et lui souhaitons bonne chance avec la Juventus. » Pour rappel, l'AS Monaco était sur le dossier.