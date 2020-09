Officiel : Morata signe son grand retour à la Juventus Turin

Dans : Serie A.

A la recherche d’un avant-centre depuis de longues semaines, la Juventus Turin a officialisé dans la nuit de mardi à mercredi la signature d’Alvaro Morata.

L’Espagnol, qui a déjà porté les couleurs de la Juventus Turin entre 2014 et 2016, effectue son come-back chez la Vieille Dame sous la forme d’un prêt payant à 10 ME avec une option d’achat fixée à 45 ME. Le champion d’Italie en titre aura également la possibilité de prolonger le prêt pour la saison 2021-2022 en échange d’un second chèque de 10 ME. Pour le remplacer, l’Atlético de Madrid a discuté avec Edinson Cavani. Mais selon les dernières informations, c’est bel et bien Luis Suarez qui est en partance pour la capitale espagnole, un accord étant désormais tout proche entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid.