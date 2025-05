Officiel ‍: Le Milan AC vire Sergio Conceicao

Arrivé en décembre 2024 pour sauver le Milan AC, Sergio Conceiçao n’a pas pleinement réussi sa mission. Car si l'entraîneur portugais a remporté la Supercoupe d’Italie dès son arrivée, il n’a pas réussi à qualifier le club lombard pour une Coupe d’Europe en vue de la saison prochaine. Par conséquent, ses dirigeants ont décidé de le remercier avant même l’ouverture du mercato.

We would like to thank Sérgio Conceição and his staff for their commitment, professionalism and dedication shown during their time leading the First Team over the past few months. pic.twitter.com/Qd8WDNIGCW