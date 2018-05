Officiel : La légende Buffon quitte la Juventus !

Dans : Serie A, Mercato.

A l'occasion d'une conférence de presse ce jeudi, Gianluigi Buffon a annoncé qu'il quittait la Juventus Turin cet été. « Le match de samedi (contre le Hellas Vérone en championnat) sera mon dernier à la Juventus, a confié l'Italien. C'est comme ça que je terminerai mon aventure ici, avec deux coupes et avec l'affection d'Andrea (Agnelli, le président) et celle de tout le peule bianconero. C'est la plus belle chose. »

Quant à son avenir, le gardien de 40 ans a indiqué qu'il ne savait pas encore s'il prendrait sa retraite ou s'il tenterait de trouver un nouveau club. « Il y a encore quelques jours, j'étais sûr que j'allais arrêter de jouer. Mais des propositions intéressantes sont arrivées », a reconnu Buffon, qui ne devrait pas rejoindre un concurrent de la Vieille Dame. A noter que le portier, turinois depuis 2001, a reçu une offre de reconversion à la Juve. Un club qui lui a permis de remporter 9 titres en Serie A, 4 coupes d'Italie, 5 Supercoupes d'Italie...