Officiel : L'AS Roma vendue pour 591 ME !

Dans : Serie A.

Le site officiel de l’AS Roma a fait savoir qu’un accord avait été trouvé pour la vente du club. Le nouveau propriétaire sera dans les prochaines semaines le groupe Friedkin, pour un montant fixé à 591 ME. L’ancien propriétaire James Pallotta a confirmé avoir signé un accord en ce sens ce mercredi. C’est le milliardaire américain Dan Friedkin, spécialisé dans la vente de voitures et la production de cinéma, qui récupère le club italien, qu’il voulait déjà racheter pour 700 ME avant la crise sanitaire et financière du Covid-19.