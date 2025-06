Laissé libre par Manchester City, Kevin De Bruyne (33 ans) a bien signé en faveur de Naples. Le champion d’Italie a confirmé la signature du milieu offensif ce jeudi. L’international belge, qui ne disputera pas le Mondial des clubs avec les Citizens, s’est engagé avec le Napoli jusqu’en 2027, plus une année en option.

Kevin is proud to be one of us! ✨



💙 #ProudToBeNapoli | #ForzaNapoliSempre | #WelcomeKevin pic.twitter.com/e5nufsC7Iu