Nouvelle fraude à la Juve, l'UEFA prépare une sanction XXL

La Juve va terminer une saison bien éprouvante dans les prochains jours. Sanctionnée de points en moins, la Veille Dame pourrait perdre bien plus...

Les supporters de la Juve ont quelques raisons de se montrer inquiets pour l'avenir prochain de leur club. Les Bianconeri ont récemment été sanctionnés de 10 points en moins en Serie A. Résultat, les hommes de Massimiliano Allegri se retrouvent 7èmes du championnat et donc éliminés de la course à la Ligue des champions. Ce sera au mieux la Ligue Europa et au pire la Ligue Europa Conference pour la Vieille Dame, alors qu'il ne reste plus qu'une journée de Serie A à disputer. L'UEFA enquête toujours sur la Juve et pourrait bien frapper fort dans les prochains jours... En cause, des infractions aux règles du fair-play financier.

La Juve, le pire est à venir ?

La Gazzetta dello Sport indique en effet ces dernières heures que l'UEFA devrait rendre son verdict sur la Juve avant la mi-juin. Ce que peuvent redouter les Piémontais : une exclusion d'une saison des coupes européennes. Il est également précisé que le fait que le club soit toujours lié à la Super Ligue n'aide pas dans ce dossier. La sanction qui sera prononcée ou non contre la Juve dépend de deux facteurs : l'étendue de la violation et la fraude éventuelle. Récemment, le club italien avait trouvé un accord - un plea deal - avec l'UEFA pour ne payer que 3,5 millions au lieu de 23 (comme pour le PSG). Problème, la Juve n'aurait pas respecté l'accord concernant ses objectifs à réaliser. Voilà donc une nouvelle épée de Damoclès au-dessus de la tête des Bianconeri, qui vont devoir établir leur stratégie pour réduire une future sanction. Il leur faudra peut-être devoir renoncer définitivement à leur projet de Super Ligue.