Naples : Six mois d'absence pour Ghoulam, c'est fini avec Naples ?

Totalement indiscutable à son poste et élément très régulier depuis le début de la saison, Faouzi Ghoulam a presque dit adieu à sa saison. Blessé face à Manchester City, l’arrière gauche algérien souffre d’une rupture totale du ligament croisé antérieur du genou droit, la pire blessure pouvant arriver à un footballeur. L’ancien stéphanois va manquer les six prochains mois de compétition, et pourrait même avoir déjà disputé le dernier match de sa carrière avec Naples, puisqu’il est en fin de contrat au mois de juin prochain.