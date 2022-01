Officiel : Ramsey rebondit aux Glasgow Rangers

En manque de temps de jeu à la Juventus Turin, qui a recruté l’international suisse Denis Zakaria il y a quelques heures, Aaron Ramsey a signé aux Glasgow Rangers dans la dernière ligne droite du mercato d’hiver. L’ancien milieu de terrain d’Arsenal (31 ans) est prêté six mois avec option d’achat au club écossais. Cette saison, son bilan en Série A est famélique avec seulement 98 minutes au compteur.

🆕 #RangersFC are delighted to announce the loan signing of @Cymru international midfielder @aaronramsey from @juventusfc until the end of the season.



