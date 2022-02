Mourinho insulte ses joueurs, le Special One déraille !

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

Opposée à l’Inter Milan en quart de finale de la coupe d’Italie mardi soir, l’AS Roma s’est inclinée comme face à a Juventus un mois plus tôt.

Laborieuse septième de Série A, l’équipe de José Mourinho n’y arrive pas face aux gros et plus globalement éprouve de grosses difficultés depuis le début de la saison. Le « Special One » garde une bonne cote auprès des supporters et pourtant, son équipe peine à obtenir les résultats dont elle aspire. Mardi soir, la Roma a pris une gifle de plus face à un cador de la Série A en s’inclinant logiquement 2-0 sur la pelouse de San Siro contre l’Inter Milan. Une défaite qui a mis José Mourinho dans une colère noire auprès de ses joueurs à en croire les révélations du Corriere dello Sport, qui a retranscris les mots de l’entraineur portugais dans le vestiaire de la Roma après la défaite contre l’Inter Milan.

Mourinho révolté, les joueurs secoués

Jose Mourinho salutes the crowd in his first trip to face Inter at the San Siro as Roma boss.



He won a famous treble at Inter in 2009-10 😘 pic.twitter.com/gdyrUT1tyl — B/R Football (@brfootball) February 8, 2022

« Je voudrais savoir pourquoi, en jouant face à l'Inter, vous vous êtes chiés dessus durant les dix premières minutes ! Et même chose contre Milan, vous vous êtes chiés dessus durant 10 minutes ! Tous, aucun exclu. Je veux savoir pourquoi depuis deux matchs, vous êtes petits contre les grands. Si nous sommes petits, les arbitres vont nous traiter comme des petits » aurait lâché José Mourinho auprès de ses joueurs avant de conclure. « L'Inter est une grande équipe, vous l'avez eu en face et plutôt que de vous motiver, vous vous êtes chiés dessus ! Le plus grand défaut pour un homme, c'est de manquer de couilles, de personnalité. Vous avez peur de jouer ce genre de matchs ? Allez en Serie C et vous ne jouerez aucune équipe avec des champions, des stades au top, la pression du grand football. Vous êtes des gens sans couilles, la pire chose pour un homme » aurait lancé un José Mourinho totalement fou et incontrôlable, qui n’a pas manqué de choquer ses joueurs avec un tel discours après la défaite romaine à Milan. Un coup de gueule colossal qui ne manque pas de faire couler beaucoup d’encre en Italie...