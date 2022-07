Mourinho est magique, Dybala signe à Rome

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Libre depuis la fin de son contrat avec la Juventus, Paulo Dybala semblait proche de l'Inter Milan. Mais finalement l'attaquant argentin a été convaincu par José Mourinho de signer à la Roma.

Depuis des semaines, tout le monde se demandait où Paulo Dybala allait rebondir après son départ de la Juventus. Et à peu près toute l’Europe a été évoquée pour accueillir l’attaquant argentin, lequel a soldé sept années passées sous le maillot turinois. En tête de liste pour recruter librement la Joya, il y avait l’Inter, certains médias précisaient même depuis des mois que l’accord était déjà prêt entre le vice-champion d’Italie et Dybala, ce dernier ayant mis comme condition de jouer pour un club qui disputera la Ligue des champions. Mais ce lundi, l’Italie se réveille incrédule, puisque les spécialistes du mercato annoncent tous que l’international argentin va s’engager avec l’AS Rome, qui ne jouera pourtant pas la C1. Comment expliquer cet incroyable revirement ? C’est simple, José Mourinho a pris le dossier à sa charge et il a convaincu Paulo Dybala que signer à la Roma était le meilleur choix qu’il pouvait faire à cet instant de sa carrière.

Dybala est parti d'Italie pour rejoindra l'AS Rome et Mourinho au Portugal

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paulo Dybala (@paulodybala)

La Gazzette dello Spot confirme que l’ancien joueur de la Juventus a prévenu dans la nuit de dimanche à lundi, via un appel WhatsApp à 2 heures du matin à José Mourinho, qu’il acceptait les 6 millions d’euros de salaire annuel proposés par l’AS Rome et une clause libératoire de 20 millions d’euros en échange d’un contrat de trois ans. Un appel qui a comblé de bonheur le Special One, qui rêvait d’avoir Paulo Dybala sous ses ordres, et qui dans cette opération aurait été aidée par Francesco Totti. Suite à cet échange nocturne, les choses se sont accélérées, puisque Paulo Dybala a quitté Turin ce lundi vers 9 heures via un vol privé afin de passer sa visite médicale au Portugal, où José Mourinho et son équipe sont actuellement en stage.