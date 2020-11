Milan AC : Zlatan Ibrahimovic cartonne, Daniel Riolo l'allume

Dans : Serie A.

À 39 ans, et malgré une période de repos forcé à cause du Covid-19 entre fin septembre et début octobre, Zlatan Ibrahimovic est toujours au top au Milan AC.

Zlatan Ibrahimovic est inusable. Alors qu’il aura la quarantaine en 2021, le géant suédois est encore à son meilleur niveau. De retour en Italie depuis le début de l’année, après une bonne pige au Los Angeles Galaxy en MLS, l’ancien buteur du PSG est redevenu la machine à buts qu’il a toujours été. C’est simple, depuis le début de la saison, Ibra a marqué sept fois et délivré deux passes décisives en six matchs. Meilleur buteur de la Serie A, Zlatan se permet même de replacer le Milan AC en haut de l’affiche en Italie. Un exploit qu’il réussit avec la manière en plus. Puisque dimanche contre l’Udinese (2-1), il a offert la victoire à l’équipe de Stefano Pioli d’un ciseau dont il a le secret.

Un magnifique but qui a fait l’unanimité sur les réseaux sociaux, sauf chez Daniel Riolo… « Zlatan est-il toujours cramé comme tu l’avais hurlé en janvier 2020 ? Tiens, réponse à toi et tu transmettras à tous les adorateurs de celui qui a tant brillé en Ligue des Champions… La saison est longue, encore bien longue… Le temps est précieux », a balancé, sur Twitter, le journaliste de RMC, qui n’a jamais porté Zlatan dans son coeur, même quand il était devenu (provisoirement) le meilleur buteur de l’histoire du PSG. Un avis partagé par certains, mais avec son début de saison canon au Milan, et des buts dans les grands matchs, Ibrahimovic force quand même le respect.